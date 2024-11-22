"Солнцепек" уничтожил "опорник" ВСУ, мешавший продвижению сил РФ под Купянском

Огнеметная группа группировки войск "Запад" уничтожила при помощи ТОС-1А "Солнцепек" взводный опорный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая препятствовала продвижению российским военным на Купянском направлении.
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