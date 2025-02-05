Когда на жизненном пути нам приходится проходить через долгие периоды очень сильного ментального, эмоционального, а то и физического стресса, зачастую наша душа может впасть в состояние крайней усталости, которое внешне очень похоже на депрессию, так как отличается сходными симптомами.
Когда душа истощена и лишена энергии, тело подает сигналы 10-тью признаками
Комментарии
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Александр Николаевич
Душа болит, а сердце ноет...
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20 час.
Надежда Петракова
Советы давать легко... 😒Однако, спасибо🙏🎶
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19 час.
Аленка 666
У меня так в первой половине жизни было, постоянно плакала и сил не было. А в 2012 году вообще все чувства умерли. А чтобы бодрость, радость жизни, легко вставать по утрам - я такого вообще не помню. Может, было ещё до школы, а в школе я уже точно утром встать не могла. Всю жизнь заставляю себя вставать и из дома выползать. Я думала, что это из-за низкого давления. Шаманы говорят, что из-за отсутствия связи с родом
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9 час.
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