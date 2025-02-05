Когда душа истощена и лишена энергии, тело подает сигналы 10-тью признаками

Аленка 666

У меня так в первой половине жизни было, постоянно плакала и сил не было. А в 2012 году вообще все чувства умерли. А чтобы бодрость, радость жизни, легко вставать по утрам - я такого вообще не помню. Может, было ещё до школы, а в школе я уже точно утром встать не могла. Всю жизнь заставляю себя вставать и из дома выползать. Я думала, что это из-за низкого давления. Шаманы говорят, что из-за отсутствия связи с родом