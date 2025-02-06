В Аргентине запретили проводить операции по смене пола детям

Запрет на проведение операций по смене пола для несовершеннолетних вместе с корректирующей терапией ввели власти Аргентины, говорится в заявлении президента страны Хавьера Милея, опубликованного 6 февраля пресс-службой администрации президента.
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