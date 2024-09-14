6 событий, случившихся всего раз в истории

Наш мир не без чудес: порой происходят удивительные вещи, более того, иногда они повторяются. Например, знаете ли вы, что Миссисипи повернула вспять и какое-то время в другую сторону? А что это было не один раз, а целых три? Но существуют действительно уникальные явления, которые случаются только один-единственный раз.