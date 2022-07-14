«Да, целая линейка, целое семейство моделей» — АвтоВАЗ выпустит новое семейство Lada класса C

Подешевеют даже упрощённые Lada. Президент АвтоВАЗа пообещал снижение цен на автомобили в России В интервью РИА «Новости» президент тольяттинского АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания планирует выпустить абсолютно новое семейство автомобилей Lada класса C.
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