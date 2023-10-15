Конгресс США призвал готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

США должны готовиться к ведению одновременной войны с Китаем и Россией — укреплять военные альянсы и наращивать как обычные, так и ядерные вооружения, говорится в 145-страничном докладе комиссии по стратегическому положению, созданной Конгрессом США в 2022 году.