Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oddy Rash
    А видео-то и нет...Террористический ...
  • Екатерина
    Единороссы изображают деятельность перед выборами! Поздно, господа!Единороссы внесли...
  • Екатерина
    Единороссы изображают деятельность перед выборами! Поздно, господа!Единороссы внесли...

В Симферопольском районе прошла акция «Ремень безопасности, детское кресло!»

В Симферопольском районе прошла акция «Ремень безопасности, детское кресло!»

Сегодня, 10 сентября, в селе Мирное Симферопольского района сотрудники Отдела ГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району, совместно с «Родительским патрулем», из числа родителей воспитанников детского сада «Золотой ключик» и «Мирновской школы №1», провели акцию «Ремень безопасности, детское кресло!»Цель профилактического мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, а также выявление нарушителей правил дорожного движения в части перевозки несовершеннолетних в салонах автотранспортных средств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх