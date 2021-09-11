В Симферопольском районе прошла акция «Ремень безопасности, детское кресло!»

Сегодня, 10 сентября, в селе Мирное Симферопольского района сотрудники Отдела ГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району, совместно с «Родительским патрулем», из числа родителей воспитанников детского сада «Золотой ключик» и «Мирновской школы №1», провели акцию «Ремень безопасности, детское кресло!»Цель профилактического мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, а также выявление нарушителей правил дорожного движения в части перевозки несовершеннолетних в салонах автотранспортных средств.