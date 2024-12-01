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Закон, порядок, государство

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Михайловская военная артиллерийская академия провела 4 марш памяти Шлиссельбургскому десанту

Михайловская военная артиллерийская академия провела 4 марш памяти Шлиссельбургскому десанту

Колонну из более 200 участников марша памяти на финальном этапе возглавил начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

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