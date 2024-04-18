ФАС попросила производителей и магазины сдерживать цены на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России попросила производителей и торговые сети в преддверии Пасхи и увеличения спроса на куриные яйца следить за тем, чтобы не нарушался запрет на необоснованное повышение цен.
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