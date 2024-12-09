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Татар-информ

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Казанские школьники считают приемлемым для брака возраст 25-30 лет

Казанские школьники считают приемлемым для вступления в брак возраст 25-30 лет. Это выяснили сотрудники городского Управления ЗАГС с помощью анкетирования на уроках семьеведения, сообщила начальник ведомства Елена Студеникина на деловом понедельнике.

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