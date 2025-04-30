Битва титанов: штурм Берлина

Советские артиллеристы пишут на снарядах «Гитлеру», «В Берлин», «По Рейхстагу». На заднем плане расположена 203-мм гаубица Б-4Общее положениеПосле прорыва Одерского рубежа противника (Яростный штурм Зееловских высот), главные силы 1-го Белорусского фронта (1-й БФ) разделились на две ударные группировки: 47-я, 3-я ударная и 2-я гвардейская танковая армии генералов Перхоровича, Кузнецова и Богданова пробивались к Берлину с северо-востока.