С первых чисел мая запрещено: у кого есть земельные участки вводится ряд запретов, за нарушение которых десятки тысяч рублей штрафа Ольга БезродняяС начала мая вступают в силу новые ограничения для владельцев дач и огородов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии