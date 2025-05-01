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С первых чисел мая запрещено: у кого есть земельные участки вводится ряд запретов, за нарушение которых десятки тысяч рублей штрафа

С первых чисел мая запрещено: у кого есть земельные участки вводится ряд запретов, за нарушение которых десятки тысяч рублей штрафа

С первых чисел мая запрещено: у кого есть земельные участки вводится ряд запретов, за нарушение которых десятки тысяч рублей штрафа Ольга БезродняяС начала мая вступают в силу новые ограничения для владельцев дач и огородов.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черемисин
Читаю: &quot;Важно отметить, что с 1 по 12 мая вводится полный запрет на проаедение любых работ на дачных участках&quot;. И далее о многотысячных штрафах....... Это что, ни грядку разборонить, ни пару сорняков вырвать, ни одеялко после зимы на просушку вынести?!?!?! Кто автор этого двухнедельного запрета?
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