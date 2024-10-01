"Колобок – реален". Блогер из Барнаула выпустила первый в России сказочный подкаст

Из первого выпуска можно узнать, что Колобок – это реальный персонаж, а Баба Яга – страж Иного мира Алтайская сказочница Ирина Ка выпустила подкаст "На курьих ножках", в котором рассказывает, во что верили наши прабабушки и прадедушки и как это воплощалось в сказках.