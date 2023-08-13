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Роналду был недоволен, что MVP финала Кубка арабских чемпионов стал не он, а Милинкович-Савич

Роналду был недоволен, что MVP финала Кубка арабских чемпионов стал не он, а Милинкович-Савич

Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Команда Луиша Каштру победила благодаря дублю Роналду в меньшинстве, но приз лучшему игроку финала достался полузащитнику «Аль-Хилаля» Сергею Милинковичу-Савичу.

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