Bloomberg: супертанкеры Саудовской Аравии и Кореи поражены снарядами

Два супертанкера из Саудовской Аравии и Южной Кореи пострадали от снарядов в Ормузском проливе. Это может повлиять на восстановление нефтяных поставок, а также вызвало рост цен на нефть марки Brent выше 92 долларов за баррель впервые с 25 августа.