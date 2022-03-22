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FIS не планирует вводить санкции против Большунова за участие в концерте-митинге в «Лужниках»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не планирует вводить личные санкции против российского лыжника Александра Большунова за участие в концерте-митинге в Москве.

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