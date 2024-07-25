Автомеханик назвал способ улучшить динамику машины без чип-тюнинга двигателя

Перепрошивка АКПП, фото: njcar.ru Некоторые автовладельцы сталкиваются с неожиданными проблемами: автоматическая коробка передач начинает работать не так, как следует, машина начинает дергаться или расходует больше топлива.
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