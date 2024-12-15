«Чёртова лестница»: как математики рассчитали поведение маньяков

Сотрудники университета штата Калифорния (Лос-Анджелес) Михаил Симкин и Ввани Ройчоудхури сделали открытие, свидетельствующее о том, что поведение серийных убийц также можно математически спрогнозировать.
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