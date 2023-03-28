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Трамп предрек уничтожение Украины в течение полутора лет, если не удастся договориться с Россией

Трамп предрек уничтожение Украины в течение полутора лет, если не удастся договориться с Россией

Экс-президент США считает, что смог бы разрешить конфликт Москвы и Киева в течение сутокБывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт с Россией.

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