В Севастополе обсудили перспективы развития российского богословского высшего образования

Перспективы развития российского богословского высшего образования, современные теологические исследования, цели и задачи православного студенческого движения и многое другое обсудили на конференции «Церковь.
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