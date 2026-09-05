Губернатор Тульской области почтил память хирурга Олега Лукичева

Дмитрий Миляев отметил, что Олег Лукичев посвятил себя служению людям и родному региону. Его профессионализм, ответственность и преданность делу навсегда останутся в памяти.
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