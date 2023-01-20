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МИД России не интересует мнение Еврейского конгресса о "русском вопросе"

МИД России не интересует мнение Еврейского конгресса о "русском вопросе"

МИД России проигнорирует призыв Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) к главе российской дипломатии Сергею Лаврову принести извинени за слова о планах США решить "русский вопрос" - эта организация не замечает антисемитизм и нацизм на Украине.

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