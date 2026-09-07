📹⚡️Обострение ситуации в Ормузском проливе сопровождается активным применением иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136 и их реактивной модификации Shahed-238, оснащенных оптико-электронными ГСН.
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