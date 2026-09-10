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Царьград

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Автоподставы-2026: Как распознать подставу на кольце, проверить полис ОСАГО и не потерять деньги

Автоподставы-2026: Как распознать подставу на кольце, проверить полис ОСАГО и не потерять деньги

Автоподставщики больше не работают вслепую. Они выбирают жертву, просчитывают манёвр и подстраивают ДТП так, чтобы по протоколу виноватым выглядели именно вы.

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