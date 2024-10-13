Художник-анималист Алексей Никанорович Комаров

Живописец, скульптор, анималист. Заслуженный деятель искусств и Народный художник РСФСР. Глубокое знание повадок зверей и птиц, умение подметить существенное в их характере позволили Комарову создать классические рисунки животных, отличавшиеся правдивостью и ясностью замысла, благородной простотой и жизненной достоверностью.