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Узбекистан отказывается от российского бензина и находит замену

Узбекистан отказывается от российского бензина и находит замену

Узбекистан резко сократил импорт бензина из России и начал переориентировать закупки на другие страны.

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