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Долг — 7 миллиардов, бюджет — 16: Чита не может расплатиться по судам, но платит штрафы за снег

Долг — 7 миллиардов, бюджет — 16: Чита не может расплатиться по судам, но платит штрафы за снег

Администрация Читы должна 7 миллиардов рублей по судебным решениям. Это почти половина годового бюджета города — 16,2 миллиарда.

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