Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу

Супруг актрисы Анастасии Макеевой не может найти общий язык с бывшей женой. Уже почти год Анастасия Макеева живет в счастливом браке с бизнесменом Романом Мальковым, однако их союз омрачают постоянные скандалы супруга артистки с бывшей женой.