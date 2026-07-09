Анита Цой раскрыла правду о здоровье после слухов о раке

Анита Цой объяснила, что госпитализация в апреле связана с болезнью Грейвса, а не раком. В Instagram певица сообщила, что её болезнь требовала удаления щитовидной железы и облечение, развеяв слухи о лечении в онкоцентре.
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