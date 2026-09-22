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Дорогу к ОРЦ «Селятино» в Наро-Фоминске откроют в 2027 году

Дорогу к ОРЦ «Селятино» в Наро-Фоминске откроют в 2027 году

В Наро-Фоминске продолжается строительство подъездной дороги к оптово-распределительному центру «Селятино».

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