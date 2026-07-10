Мошенники маскируют вирусы под бесплатные VPN-сервисы. Злоумышленники рассылают от имени знакомых вредоносные APK-файлы с обещанием безлимитного доступа.
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Мошенники маскируют вирусы под бесплатные VPN-сервисы. Злоумышленники рассылают от имени знакомых вредоносные APK-файлы с обещанием безлимитного доступа.
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