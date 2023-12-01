Актёр Бероев признался, что остался без друзей из-за взглядов на СВО: "Не пошёл на компромиссы"

Друзья и коллеги отвернулись от 46-летнего актёра из-за его открытой поддержки спецоперацииАктёр Егор Бероев, известный зрителю по фильму "Турецкий гамбит", признался, что из-за поддержки спецоперации с ним перестали общаться многие друзья.