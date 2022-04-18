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На Украине рождается настоящая российская элита

На Украине рождается настоящая российская элита

Недавно был опубликован удивительный документ. Согласно постановлению правительства РФ, «россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских вузах».

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