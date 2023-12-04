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Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    У Крылова на ваш вариант есть басня "Мор зверей".Очень доходчиво ,а в конце басни короткое резюме. ""И в людях так же...Путин заявил, что...
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  • Boris Borisov
    А я за разовые , очень жёсткие репрессии ( без смертоубийства , конечно )- пересажать либерастню. Ну, бля.ь ,сейчас т...Путин заявил, что...

Путин заявил, что массовые репрессии в России повториться не должны

Путин заявил, что массовые репрессии в России повториться не должны

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости повторений машстабных политических реперессий в истории России.

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Комментарии
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Boris Borisov
А я за разовые , очень жёсткие репрессии ( без смертоубийства , конечно )- пересажать либерастню. Ну, бля.ь ,сейчас то уже все поняли , кто такие враги народа ; поняли ,кого Сталин сажал ?Путин этого не хочет  ну , и плохо всё это кончится ! А потом будем выть ,-нас обманули, , кто же мог подумать , как же так  , а что теперь делать ! Путина уже раз  запад обманул  (Меркель , Оланд ) с Минскими соглашениями . Что , МАЛО ?! Россия уже потерпела ! А Гарант  всё продолжает какие-то игры ...
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18 час.
Аким Воземчук
У Крылова на ваш вариант есть басня &quot;Мор зверей&quot;.Очень доходчиво ,а в конце басни короткое резюме. &quot;&quot;И в людях так же говорят.Кто посмирней ,так тот и виноват&quot;&quot;
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6 час.

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