Путин заявил, что массовые репрессии в России повториться не должны

Boris Borisov

А я за разовые , очень жёсткие репрессии ( без смертоубийства , конечно )- пересажать либерастню. Ну, бля.ь ,сейчас то уже все поняли , кто такие враги народа ; поняли ,кого Сталин сажал ?Путин этого не хочет ну , и плохо всё это кончится ! А потом будем выть ,-нас обманули, , кто же мог подумать , как же так , а что теперь делать ! Путина уже раз запад обманул (Меркель , Оланд ) с Минскими соглашениями . Что , МАЛО ?! Россия уже потерпела ! А Гарант всё продолжает какие-то игры ...