Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости повторений машстабных политических реперессий в истории России.
Путин заявил, что массовые репрессии в России повториться не должны
Комментарии
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Boris Borisov
А я за разовые , очень жёсткие репрессии ( без смертоубийства , конечно )- пересажать либерастню. Ну, бля.ь ,сейчас то уже все поняли , кто такие враги народа ; поняли ,кого Сталин сажал ?Путин этого не хочет ну , и плохо всё это кончится ! А потом будем выть ,-нас обманули, , кто же мог подумать , как же так , а что теперь делать ! Путина уже раз запад обманул (Меркель , Оланд ) с Минскими соглашениями . Что , МАЛО ?! Россия уже потерпела ! А Гарант всё продолжает какие-то игры ...
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18 час.
Аким Воземчук
У Крылова на ваш вариант есть басня "Мор зверей".Очень доходчиво ,а в конце басни короткое резюме. ""И в людях так же говорят.Кто посмирней ,так тот и виноват""
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6 час.
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