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Царьград

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Аналитик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на Россию

Аналитик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на Россию

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон полагает, что Запад утратил все механизмы давления на Россию, а Россия Западу больше не доверяет.

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