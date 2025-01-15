Железным рыцарем на дне Байкала заинтересовались в прокуратуре

Прокуратура начала проверку по факту незаконного размещения железного рыцаря на дне Байкала. Фигуру со щитом установил один из дайвинг-центров в начале декабря прошлого года неподалеку от поселка Листвянка.
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