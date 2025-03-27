В Кузбассе врачи помогли мужчине, который два года мог спать только сидя

На протяжении двух лет мужчина из Кузбасса мог спать только сидя и мучился постоянными болями.Врачи Кузбасском областной клинической больницы имени Беляева помогли пациенту, у которого имелись серьезные проблемы с ЖКТ.
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