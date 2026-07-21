Лучший футболист ЧМ‑2026 Родри может перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заинтересован в переходе в мадридский «Реал». По информации журналиста Рамона Альвареса в соцсетях, игрок отказывается продлить контракт с «Сити», который истекает летом 2027‑го.