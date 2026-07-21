RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Лучший футболист ЧМ‑2026 Родри может перейти в «Реал»

Лучший футболист ЧМ‑2026 Родри может перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заинтересован в переходе в мадридский «Реал». По информации журналиста Рамона Альвареса в соцсетях, игрок отказывается продлить контракт с «Сити», который истекает летом 2027‑го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии