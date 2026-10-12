Почему автомат Никонова покорил советских военных

В 1980-е годы в Советском Союзе появился новый автомат, который как ожидалось, сможет заменить легендарный Калашников.
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