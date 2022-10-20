Постпред Ирана в ООН отверг западные обвинения в поставках иранских дронов России для их использования в ходе конфликта на Украине

Число нападок на Иран вплоть до предложений признать эту страну «государством-спонсором терроризма» со стороны Украины и других сателлитов США в последнее время значительно выросло.
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