Теперь как надо: Rockstar Games вернула классическое освещение в обновленную трило...

Теперь как надо: Rockstar Games вернула классическое освещение в обновленную трилогию GTA на консолях и ПКПатч добавил режим классического освещения, который появился в мобильной версии сборника еще в прошлом году и делает освещение в ремастерах визуально ближе к оригинальным играм.