Теперь как надо: Rockstar Games вернула классическое освещение в обновленную трило...

Теперь как надо: Rockstar Games вернула классическое освещение в обновленную трилогию GTA на консолях и ПКПатч добавил режим классического освещения, который появился в мобильной версии сборника еще в прошлом году и делает освещение в ремастерах визуально ближе к оригинальным играм.
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