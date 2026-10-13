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Живая Кубань

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Бизнесмен Сергей Галицкий честно рассказал, что он все-таки переделал бы на своем детище — стадионе «Краснодар»

Бизнесмен Сергей Галицкий честно рассказал, что он все-таки переделал бы на своем детище — стадионе «Краснодар»

Бизнесмен Сергей Галицкий честно рассказал, что он все-таки переделал бы на своем детище — стадионе «Краснодар»Тренер Леонид Слуцкий и телеведущий Тимур Гурцкая побывали на стадионе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом».

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