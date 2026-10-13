Бизнесмен Сергей Галицкий честно рассказал, что он все-таки переделал бы на своем детище — стадионе «Краснодар»Тренер Леонид Слуцкий и телеведущий Тимур Гурцкая побывали на стадионе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом».