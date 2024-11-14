Публикуем список сложных участков федеральных дорог Забайкалья для зимних поездок

Зимние поездки по федеральным дорогам Забайкалья требуют особой осторожности. Специалисты Упрдор «Забайкалье» составили список наиболее сложных участков, на которых стоит быть особенно внимательным во время снегопада и ухудшения погодных условий.
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