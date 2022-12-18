В Москве уровень снега побил рекорд 1989 года

В Москве на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки выросла на 10 см, до 33 см. В отдельных районах высота сугробов увеличилась до 38 см, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.