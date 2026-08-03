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Минобороны показало уничтожение техники и сил ВСУ на Добропольском направлении

Минобороны показало уничтожение техники и сил ВСУ на Добропольском направлении

Министерство обороны России опубликовало видео того, как российские расчёты ударных дронов подразделения беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожают технику и боевиков ВСУ на Добропольском направлении.

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