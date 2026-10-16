Следственные органы Карелии предъявили обвинение 46-летнему жителю карельской столицы. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности.
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