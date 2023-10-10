Новому главе придется гасить недовольство в самом протестном курганском округе. Фото

Недавно назначенному главе Шадринского округа Дмитрию Жукову в преддверии президентской кампании 2024 года придется разбираться с недовольством жителей села Погорелка, которые ранее вышли на митинг из-за тарифов на воду.
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