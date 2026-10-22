Европа крайне обеспокоена своим неучастием в переговорах по Украине между Москвой и Вашингтоном. Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».