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Кузнецов против «Калгари»: победный буллит с замедлением, 2-й матч без очков, 4 минуты штрафа и 39% на точке за 19:32

Кузнецов против «Калгари»: победный буллит с замедлением, 2-й матч без очков, 4 минуты штрафа и 39% на точке за 19:32

Удачная попытка россиянина стала единственной в послематчевой серии между «Вашингтоном» и «Флэймс» (3:2 Б).

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