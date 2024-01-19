В Шушарах у безработного в автомобиле нашли более 50 свёртков с наркотиками

Возбуждено уголовное дело. В Шушарах задержали молодого наркоторговца. Об этом стало известно 78.ru. Ещё во вторник вечером на пересечении улиц Поселковая и Ленина полицейские задержали 26-летнего безработного парня, который был организатором, администратором и закладчиком сразу в двух интернет-магазинах по продаже психотропных веществ и наркотиков.